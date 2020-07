Diodato, il video della canzone "Un'altra estate" è girato in Maremma

Sara Nucoli 01 luglio 2020 a

Online da poche ore il video della nuova canzone di Diodato: "Un'altra estate". Come molti altri artisti, anche il vincitore del Festival di Sanremo 2020 ha scelto la Toscana come scenografia per la clip che accompagna il nuovo brano. In particolare tutte le immagini del video - già oltre 50mila visualizzazioni - sono state girate in Maremma. Le location? Il Parco dell'Uccellina, le dune di Colle Lungo e la Bocca d'Ombrone.

Il 2020 è l’anno della consacrazione per Diodato: ha vinto con “Fai Rumore” il Festival di Sanremo 2020, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia. L’8 maggio gli è stato assegnato il premio David di Donatello “Miglior canzone originale” per il brano “Che vita Meravigliosa”, scritto da Diodato per il film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, affermandosi come unico artista italiano solista ad aver vinto sia il Festival di Sanremo che il Premio David, per di più nello stesso anno e con due canzoni diverse, entrambe contenute nel disco “Che vita meravigliosa”. Il brano è anche candidato ai Nastri d’Argento.