Spara alla moglie, poi si uccide: la donna gravissima all'ospedale di Siena

Ha sparato alla moglie e poi si è ucciso. La donna non è morta ed è ricoverata in gravi condizioni al Santa Maria alle Scotte di Siena. E' il bilancio di una tragedia avvenuta a Grosseto. I carabinieri hanno trovato in una abitazione in via Aurelia il corpo dell'uomo senza vita e la donna gravemente ferita. Lei è stata immediatamente trasportata a Siena con l'elicottero. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine la scorsa notte nella villetta, l'uomo, ex agente della polizia municipale di 60 anni, prima ha sparato alla moglie, poi si è tolto la vita con la stessa arma. Lei versa in gravissime condizioni.