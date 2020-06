Livorno, muoiono spiaggiati due delfini sul lungomare

20 giugno 2020 a

Due delfini spiaggiati sono stati recuperati sul lungomare di Livorno tra gli scogli della Marina del Boccale. Uno, un esemplare femmina, era già morto. L’altro, il suo piccolo, è stato recuperato dai vigili del fuoco, ancora in acqua tra gli scogli, e portato con un gommone alla caserma della sezione portuale, insieme al personale Arpat, ma è deceduto dopo le prime cure. L’intervento è stato condotto dalla squadra nautica dei vigili del fuoco del distaccamento del porto del comando di Livorno. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto e il servizio veterinario della Asl. Le carcasse dei due delfini, spiegano da Arpat, saranno trasportate all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Pisa per fare le necroscopie e accertare le cause della morte