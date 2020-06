L'annuncio di Sammontana: gelato ai cantuccini in onore della Toscana

Nicola Uras 19 giugno 2020 a

L'azienda Sammontana - leader nella produzione di gelati, croissanterie surgelata e dolci da ricorrenza - lancerà a breve un gelato ai cantuccini in onore della Toscana. Lo ha annunciato Leonardo Bagnoli, amministratote delegato dell'azienda di Empoli, nel corso di una diretta social con il celebre Marco Montemagno. Il dirigente di Sammontana ha raccontato la storia dell'azienda, risposto alle domande di Montemagno e poi ha concesso un succulento scoop per gli amanti del gelato. Il nuovo prodotto si inserisce in una linea che vuol far riscoprire i vari territori italiani e le rispettive eccellenza. Sul mercato c'è già una linea che rende omaggio alla Campania e alla Costiera Amalfitana. Presto toccherà alla Toscana e ai suoi cantuccini.