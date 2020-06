Toscana, sgominata la banda degli assalti alle filiali bancarie: quattro arresti, un ricercato

19 giugno 2020 a

a

a

Sgominata a Firenze la banda degli assalti alle filiali delle banche. Quattro arresti, una persona ancora ricercata. Questo il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura nei confronti del gruppo criminale specializzato nel furto degli erogatori di cassa (roller cash). Al gruppo, che operava nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Pistoia, sono stati attribuiti sette colpi presso altrettante filiali, tutti preceduti dal furto di veicoli, anche pesanti, necessari all'asportazione degli erogatori di cassa. La refurtiva complessivamente asportata si aggira sui 100mila euro. Gli arrestati sono tutti cittadini albanesi, di età compresa tra 24 e 36 anni. I carabinieri spiegano che nel corso dell'attività investigativa, gli elementi raccolti e la chiara intenzione degli indagati di darsi alla fuga, hanno determinato l'emissione dei provvedimenti di fermo, emessi d'urgenza anche perché in quest'ultimo periodo la banda aveva intensificato l'attività criminosa per recuperare tutti i ricavi perduti a causa della chiusura per la pandemia Covid-19, e anche perché stavano pianificando nuove azioni. All'alba di domenica scorsa, ma la notizia è stata data solo oggi 19 giugno, è scattata l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi che ha visto l'impiego di numerosi militari dell'Arma con l'ausilio di unità cinofile anti-esplosivo e antidroga dei nuclei cinofili di Firenze e San Rossore (Pisa). Nell'immediatezza, tre indagati sono stati rintracciati e tratti in arresto, mentre un quarto è stato localizzato e fermato nel Bolognese nella nottata del 16 giugno. Sono tuttora in corso le ricerche del quinto indagato allo stato irreperibile. Nel corso delle perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati, è stata sequestrata la somma contante di 18mila euro in banconote di grosso taglio ed una grande quantità di attrezzi utilizzati per entrare nelle banche e scassinare gli erogatori.