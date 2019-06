Viola Buitoni: "Ricordo ancora la torta con i ciccioli"

Negli Stati Uniti Viola Buitoni è sinonimo di cucina italiana e, naturalmente, di cucina umbra. Umbra come le origini di questa 53enne, trasferitasi nel 1985 negli States e da allora appassionata portabandiera della tradizione gastronomica del Cuore verde d'Italia. Viola, che ora vive a San Francisco, insegna la cucina tradizionale e regionale italiana, intesa come ricette e storie, nelle scuole più importanti degli Stati Uniti, scrive di cucina, tiene conferenze e incontri, lavora per istituzioni italiane negli Usa, organizza tour gastronomici e può essere, a buon diritto, definita “ambasciatrice della cucina italiana”, che pratica anche per marito e figlio, nella cucina di casa, con un occhio particolare per la cucina umbra.

