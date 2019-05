Ozmo e la tavola: "Strappo alle regole"

“A Rieti per me ogni giorno a tavola c’è uno strappo alla regola. E ho anche una lista delle mie trattorie preferite”: Gionata Gesi, in arte Ozmo, street artist, ha appena terminato un murales nella capitale della Sabina, dove viene spesso. Qui gusta piatti come la “gricia” e quando arriva in città ama la visione della montagna innevata e della pianura verde che “colloca Rieti in una sorta di bolla dal resto d’Italia e del mondo”.

Servizio completo in Terra e Gusto del Corriere del 30 maggio