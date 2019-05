Una vallata incantevole

Le Foreste Casentinesi, con la loro incomparabile bellezza, non potevano non partecipare alla Giornata europea di parchi. Qui i sentieri passano tra faggete storiche e abeti, in un territorio che custodisce luoghi di spiritualità millenaria come l’eremo di Camaldoli e il santuario della Verna, dove ancora vivono i monaci ed è possibile anche alloggiare nel silenzio, in un’atmosfera sospesa nel tempo.

