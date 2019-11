Il borgo di Camaldoli, in provincia di Arezzo nel cuore del Parco nazionale delle foreste casentinesi, è luogo di monachesimo, meditazione e spiritualità. Il monastero è in parte aperto al pubblico e in parte visibile attraverso i cancelli e le grate, ma permette comunque un viaggio nella storia, nel cristianesimo, nell’arte e nella natura. Chi vuole soggiornare qui può chiedere ospitalità nel Sacro Eremo, dove ci sono una ventina di stanzette essenziali e condividere la giornata con i monaci e gli altri ospiti, o nella grande foresteria, dove c’è anche un ristorante.

