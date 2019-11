Trippa (800 grammi), pomodori pelati, tante carote, tante cipolle e tanto sedano, pecorino romano, peperoncino ed erbe aromatiche sono gli ingredienti per la trippa alla Marcella proposta da Tiberio Proietti, chef e patron del ristorante Rosso Vignale, di Canepina, in provincia di Viterbo. Marcella era l’amatissima nonna, accanto alla quale Tiberio ha mosso i primi passi in cucina, da bambino, impastando quasi per gioco. Ne è nata una passione che lo ha portato ad aprire nel 2016 il ristorante, in poco tempo entrato nelle grandi guide. La sua cucina: “Tradizionale, lineare, dai sapori semplici, ma anche moderna e dagli accostamenti bizzarri”, spiega.

