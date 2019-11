Spello, nel cuore dell’Umbria, un borgo circondato da un paesaggio segnato dagli oliveti, è tante cittadine in una sola. Una di queste è la Spello dell'epoca romana, con una cospicua dotazione di reperti archeologici che caratterizzano la città, racchiusa in una teoria di mura che messe in fila misurano 1.900 metri, e che non finisce di sorprendere: solo 15 anni fa è emersa per caso una villa romana, la Villa dei mosaici, visitata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (GUARDA IL VIDEO). Per chi ama la buona cucina e soggiornare in luoghi silenziosi, tra giardini e oliveti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Scopri l'itinerario completo nell'inserto Terra e Gusto del Corriere del 21 novembre 2019