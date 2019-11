Piccione con rabarbaro e falsi passatelli

Piccione cotto a lungo a bassa temperatura, servito con falsi passatelli, un impasto gustoso tutto da scoprire, rabarbaro candito e verdure di stagione brasate. Una ricetta che richiede un certo impegno, per un piatto che valorizza pochi ma essenziali ingredienti, legati alla cultura toscana e rielaborati in modo creativo dallo chef Maurizio Bardotti del ristorante stellato Al 43 che si trova nella campagna di San Gimignano. Titolari del ristorante, che si è aggiudicato la stella Michelin pochi mesi dopo l’apertura, sono Baker Bloodworth, che ha lasciato gli Stati Uniti e un lavoro di successo (è stato per 25 anni produttore e direttore di produzione di film d’animazione come Pochaontas e Alladin) e il suo compagno e socio Cristian Rovetta, che con i ristoranti stellati della zona hanno costruito un meraviglioso rapporto di collaborazione e amicizia.

