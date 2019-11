Brindisi con il vino nuovo nel borgo di Gallese

Gallese è un borgo arroccato su uno sperone tufaceo, un paese medievale dai molti volti, con luoghi interessanti per i visitatori, come le tre cavità naturali che costituiscono l’ipogeo di Loiano, di cui gli studiosi non sono riusciti a ricostruire la storia con certezza, ma anche il palazzo ducale, la piazza con la fontana della Rocca, l’elenco è lungo e da scoprire. Nel prossimo fine settimana Gallese, al pari di un altro borgo antico, Vignanello, diventa lo scenario di eventi, come visite guidate ma anche di frantoi e cantine aperte.

Sevizio completo nell'inserto terra e Gusto del Corriere del 14 novembre 2019