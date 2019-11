La regista Anna Kauber stregata dall’Umbria

Anna Kauber, architetto, paesaggista, scrittrice e regista si è appena aggiudicata il Cook award del Corriere della Sera per la sezione Food reporting, con “In questo mondo”, documentario dedicato alle donne pastore. Per il suo lavoro Kauber ha girato tutta Italia e soggiornato a lungo in Umbria: una regione che considera “una terra speciale tenuta con cura dai suoi abitanti e dalle amministrazioni”, con borghi ben tenuti, terre anche marginali non abbandonate, cibo buono e sano.

