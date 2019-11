Fra arte e cibo, in tour con Uberto Kovacevich

Uberto Kovacevich, attore teatrale e non solo (è noto al grande pubblico anche per i ruoli rivestiti in fiction televisive come “Carabinieri”, “Don Matteo”, “Un posto al sole” e altro), gira per lavoro tutta la penisola e ama la buona cucina e nel tempo libero mettersi a tavola con i colleghi per condividere cibi e vini. Ma la sua gioia grande è quando torna ad Arezzo, la sua città natale, e può gustare preferiti, come “nana” e coniglio in porchetta.

Servizio completo nell'inserto Terra e gusto del Corriere del 7 novembre 2019