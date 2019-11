I bucatini al sugo di prosciutto sono un piatto gustoso che serve a utilizzare i ritagli di questo salume, grassi e magri, una ricetta semplice che vede il classico soffritto di cipolla, sedano e carota, una spruzzata di vino e pomodori pelati. Niente pepe né sale per questa salsa, perché dice Mariangela Lai, titolare e cuoca de La grotta di Tiburzi di Chiusdino in provincia di Siena: “A fine cottura l’equilibrio di sapori è perfetto così”. Lai gestisce un locale tutto al femminile, con le due figlie, dove fa cucina toscana, con qualche sconfinamento in Sardegna, di ricette ma soprattutto di formaggi: anche quelli toscani vengono da laboratori artigianali di pastori sardi…e spiega i motivi.

Scopri la preparazione della ricetta nell'inserto terra e gusto del Corriere del 31 ottobre 2019