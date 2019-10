Fioramonti, ministro innamorato di una terra

Il ministro Lorenzo Fioramonti si dichiara innamorato di Siena: conosce bene la città del Palio, dove ha conseguito un Dottorato in Politiche europee e comparate alla facoltà di Scienze politiche. “Ho studiato a Siena in un periodo bello della mia vita, impossibile non entrare in contatto con eccellenze come il panforte, i ricciarelli e i cavallucci, e piatti come i pici. Fioramonti dimorò e dormì nelle sale dell’allora nuovissimo Santa Chiara Lab, appena inaugurato, un altro ricordo della città indimenticabile.

Leggi l'articolo completo nell'inserto Terra e gusto del Corriere del 17 ottobre 2019