Tagliatelle con salsiccia, arancia e finocchio selvatico

Tagliatelle all’uovo preparate con farina integrale in un condimento preparato con salsicce di maiale sbriciolate, uno spicchio d’aglio, un ciuffo di finocchio selvatico, succo e scorza d’arancia e olio extravergine di qualità della Tuscia: la ricetta riflette la filosofia di cucina di Antonella Ferrari e Miriam Mareschi del ristorante Piazzetta del Sole di Farnese, in provincia di Viterbo. Antonella e Miriam amano la cucina dal sapore casalingo, stagionale, i prodotti di qualità e atmosfere domestiche, tanto che il loro ristorante è in un appartamento nel cuore medievale del borgo e la sala è arredata come una sala di casa.

