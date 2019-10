Tournée teatrali e gastronomiche per Daniele Marmi

Daniele Marmi attore teatrale e televisivo, interprete di serie tv come, su Sky, “I delitti del Barlume”, direttore del Virginian, come tutti i toscani veraci è una buona forchetta e dice: “Grigliate, stufati e sughi di carne sono delle nostre zone; ma se della Toscana amo tagliate e bistecche, dell’Umbria non posso non esaltare la norcineria”. Ama la cucina dell’Italia centrale, tra i piatti preferiti la pasta all’Amatriciana, e racconta di quella volta che durante una tappa a Mestre volle far provare ai colleghi i piatti delle sue parti.

