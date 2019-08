I pici all'aglione sono il cavallo di battaglia del ristorante Da Nilo, a Cetona, in provincia di Siena. Nilo Fastelli, però, per i lettori dell'inserto Terra e gusto propone qualcosa di particolare, le pappardelle al ragù di coniglio.

Per preparare il ragù - con cui condire le pappardelle all'uovo - servono coniglio, da disossare e tritare grossolanamente, olio exgtravergine, rosmarino, aglio, vino Chardonnay locale, pomodorini.



Scopri la preparazione della ricetta nell'inserto Terra e gusto del 26 agosto 2019