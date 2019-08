Red Canzian, dichiarazione d'amore per la Tuscia

Due concerti nella Tuscia per ribadire il suo amore per questo territorio. Red Canzian, ex bassista dei Pooh, non usa mezze parole per ribadire il proprio legame con il Viterbese. "Mi piace moltissimo, lo conosco bene e lo frequento, ho degli amici che vivono quì. Conosco benissimo le rive del lago di Bolsena e i Monti Cimini, dove spesso mi è capitato di soggiornare in inverno e ancora vive nella mia mente l’odore intenso della legna che brucia nei camini, un profumo di antico e di tradizione. Ogni volta che torno nelle terre della Maremma laziale sono felice di poter provare nuovamente il sapore delle cucine vere, genuine”.



