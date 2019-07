Alla scoperta delle pievi romaniche del Valdarno

Sono molte le strade che portano in Valdarno. Una delle più affascinanti è la via dei Setteponti, che ricalca un antico percorso etrusco che collegava Arezzo a Fiesole. Attraversando un paesaggio suggestivo, in cui si alternano viti, ulivi e piccoli borghi, inizia un viaggio alla scoperta delle pievi romaniche.



Scopri le bellezze della via dei Setteponti nell'inserto Terra e Gusto del Corriere