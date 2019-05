Spettacolo al Giro: Nibali e Carapaz staccano Roglic. La tappa a Cataldo dopo un fugone

Doppietta azzurra a Como. È un eroico Dario Cataldo a prendersi la 15/a tappa del Giro d’Italia, battendo in volata il connazionale Mattia Cattaneo, compagno di un’entusiasmante fuga durata 200 km. Per il 34enne abruzzese prima vittoria nella corsa rosa e giornata da incorniciare: era arrivato secondo in due occasioni, nel 2010 e nel 2014. Terzo al traguardo il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), primo del gruppetto giunto a 11" che comprende Vincenzo Nibali e Richard Carapaz (Movistar). L’ecuadoriano resta in maglia rosa e guadagna ma occhio ai movimenti di classifica. L’ottimo Nibali regala spettacolo sull’ascesa di Civiglio e poi in discesa, tenuto d’occhio dal leader della generale. Alla fine il siciliano della Bahrain-Merida, sesto al traguardo, guadagna 37" sul rivale Primoz Roglic, che prova a limitare i danni ma lascia 40" sul campo dopo una giornata difficile: un problema meccanico lo ha costretto al cambio della bici nel tratto prima del Civiglio, a cedergli il mezzo è il gregario Antwan Tolhoek. Ma lo sloveno ha faticato a tenere il passo dei migliori. In classifica ora lo Squalo lo insegue a 1’. La maglia rosa deve gestire 47" su Roglic e 1’47" su Nibali.