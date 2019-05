Hamilton principe di Montecarlo, Vettel secondo davanti a Bottas. Leclerc fuori

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto al traguardo la Red Bull di Max Verstappen, che però viene relegato in quarta posizione per una penalizzazione di cinque secondi. Sul podio vanno la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Per Hamilton si tratta della quarta vittoria stagionale.

Per Hamilton si tratta del 77° successo in carriera, il terzo sul circuito di Montecarlo. Quinto posto per Pierre Gasly (Red Bull) davanti alla McLaren di Carlos Sainz e alle Toro Rosso di Daniil Kvyat e Alexander Albon. Completano la top ten Dani Ricciardo (Renault) e Romain Grosjean (Haas). Gara da deludente per le Alfa Romeo con il 17° posto di Kimi Raikkonen e il 19° di Antonio Giovinazzi. Charles Leclerc, sull’altra Rossa, è stato costretto al ritiro dopo 18 giri a causa dei danni riportati dalla monoposto in un contatto con la Renault di Nico Hulkenberg.