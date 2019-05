Bacosi da record del mondo: in Corea del Sud strappa il pass per le Olimpiadi 2020

Le regine dello skeet di Rio 2016 si riprendono la scena. Diana Bacosi, nata a Città delle Pieve e cresciuta a Cetona, e Chiara Cainero, rispettivamente oro e argento nell’evento a cinque cerchi disputato in Brasile, hanno regalato all’Italia le carte olimpiche per Tokyo 2020, permettendo al tiro a volo azzurro di toccare quota 6 qualificati sui 21 complessivi. Le azzurre hanno centrato l’obiettivo grazie ai piazzamenti conquistati nella tappa di Coppa del Mondo di Changwon, in Corea del Sud: Diana Bacosi (54) ha chiuso al secondo posto (eguagliando il record del mondo delle qualificazioni con 123/125) dietro l’americana Rhode Kimberly (57), mentre Chiara Cainero è salita sul terzo gradino del podio (44), mettendo al sicuro le due carte in palio nella tappa del circuito, con la Kimberly già in possesso del prezioso biglietto per il Giappone. Così gli azzurri certi della partecipazione a Tokyo 2020 salgono a 21 (7 uomini, 14 donne) in 4 discipline differenti.