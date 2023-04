Siena, la Virtus vince un bel derby in casa del Costone

03 aprile 2023 a

a

a

Buona la prima per Maurizio Lasi che, al debutto come coach della Virtus, vince un bellissimo derby in casa del Costone (75-82) conquistando due punti importanti per classifica e morale. Onore delle armi ai padroni di casa, che hanno lottato fino all'ultimo prima di arrendersi alla maggiore lucidità nel finale della Stosa.

"E' stata veramente una bella partita – il commento di Lasi - tra squadre che hanno onorato il derby facendo vedere un bello spettacolo. Il match è stato deciso da episodi, siamo riusciti a vincere dopo una settimana particolare per noi. Nel momento più caldo due canestri realizzati con buona lucidità ci hanno dato il successo. Andiamo avanti e pensiamo positivo in vista delle prossime sfide”.

Da parte sua, Daniele Ricci, tecnico del Costone, sottolinea: "Nei primi due quarti siamo stati avanti, nel terzo parziale la Virtus ha invece preso l’inerzia del match con buoni canestri di Dal Maso. Nell’ultima frazione siamo arrivati corti di fiato e un po’ deboli ma ci abbiamo provato giocando la nostra gara dal primo all’ultimo minuto".

