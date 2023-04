Siena, mister Pagliuca: "Stiamo rovinando la stagione"

01 aprile 2023 a

a

a

Siena battuto nettamente a Fermo e mister Pagliuca non nasconde la delusione_ "Dispiace dover raccontare un’altra sconfitta, anche perché con i risultati delle ultime giornate stiamo rovinando quanto di buono e di bello abbiamo fatto nei primi due terzi di stagione. E' un vero peccato, abbiamo fatto tanti sacrifici, vanificarli tutti in questa maniera è mortificante. Questa è una battuta d'arresto brutta, abbiamo preso un gol assurdo e da quel momento in poi siamo andati in confusione, non riuscendo più a reagire e anzi rischiando a più riprese di subire non soltanto il secondo, ma anche il terzo o il quarto gol già prima dell’intervallo. Solo nella ripresa siamo riusciti a scrollarci di dosso un po’ di quella tensione che ci ha attanagliati e almeno qualcosa di diverso si è visto".

Robur, mister Pagliuca: "A Carrara un passo indietro, ora ripartiamo con umiltà"

Il tecnico non vuole sentir parlare neanche delle assenze: "Non cerco alibi, e nessuno dovrebbe farlo al posto nostro. La verità è che dobbiamo tirarci fuori da questo momento delicato e senza risultati favorevoli, e per farlo servono carattere, determinazione e amore per il nostro lavoro. Abbiamo pagato a carissimo prezzo il blackout della seconda parte del primo tempo, che ci è costato altri punti pesanti. Favalli al centro? Con l’infortunio di Franco e l’assenza già nota di Crescenzi non avevo alternative".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.