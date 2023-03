Siena, Maurizio Lasi nuovo allenatore della Virtus

29 marzo 2023 a

La Virtus ha impiegato meno di un giorno a decidere che il nuovo allenatore della prima squadra è Maurizio Lasi. Ieri (28 marzo 2023) la notizia della fine del rapporto con Filippo Francheschini, oggi è stato comunicato il nome di chi raccoglierà il suo testimone in panchina. L'ex bandiera della Mens Sana nell'era di Dado Lombardi era già responsabile del settore giovanile rossoblù dal 2019 e stava allenando sia la formazione Under 15 virtussina, sia la prima squadra (e la Under 13) ad Asciano in serie D.

Virtus: coach Franceschini sollevato dal ruolo di allenatore

"Mi è stata proposta questa nuova sfida - dice il tecnico della Stosa fresco di nomina. - Ringrazio il presidente Fabio Bruttini e tutta la Virtus per la fiducia, ma anche l'Asciano Basket, dove ci sono brave persone che mi sono venute incontro per far sì che potessi accettare il nuovo incarico. Ho detto sì soprattutto perché credo che questa squadra abbia le caratteristiche tecniche e morali per vincere. Sappiamo che probabilmente dovremo passare dai playoff e abbiamo quattro settimane per prepararci al meglio a questo importante appuntamento. Abbiamo un obbligo morale di dare tutto quello che è nelle nostre possibilità per fare bene. Dobbiamo essere un esempio per tutti quei giovani che stanno crescendo bene nel nostro vivaio, a partire dagli Under 19 che hanno conquistato l'accesso alle finali nazionali".

