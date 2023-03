Siena, si separano le strade della Virtus e del coach Franceschini

28 marzo 2023 a

a

a

Dopo quattro sconfitte consecutive, si separano le strade della Virtus Siena e di Filippo Franceschini che, come recita un comunicato ufficiale dei rossoblu è stato sollevato "dall'incarico di allenatore della Stosa. La società intende ringraziare il tecnico per il lavoro svolto fino ad oggi sulla panchina rossoblu, dando prova di serietà, competenza e rispetto dei colori societari ed augura a Franceschini un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera sportiva". Nei prossimi giorni la dirigenza comunicherà il nome del sostituto.

Virtus, ottava vittoria consecutiva: adesso si può sognare in grande

Il tutto accade alla vigilia del derby in casa del Costone, per il quale la società di casa ha concesso ai tifosi di piazzetta Don Perucatti la tribuna laterale, per una capienza totale di 99 posti. I tagliandi saranno consegnati direttamente ai vertici virtussini, che provvederanno a gestirli autonomamente.

