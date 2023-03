Il Siena perde a Carrara, mister Pagliuca: "Un passo indietro"

26 marzo 2023 a

Trasferta amara a Carrara per la Robur, che perde nettamente (3-0), interrompe la striscia di 7 risultati utili consecutivi e viene agganciata in classifica dalla Lucchese, circostanza che infiamma ancora di più la lotta per i playoff. In più il portiere Lanni, un vero eroe nel primo tempo allo Stadio dei Marmi, nella ripresa non ha ripreso il suo posto tra i pali a causa di un trauma facciale per una pallonata. Verrà tenuto sotto controllo, ma la sua importanza è stata confermata ancora una volta. "Non si ricordava neanche delle parate che aveva fatto - spiega mister Guido Pagliuca. - Vediamo che ci diranno gli accertamenti".

Sulla prestazione, il tecnico va dritto al punto: "Siamo partiti male, concedendo campo alla Carrarese. Dopo aver preso gol abbiamo continuato a rimanere in partita, ma la seconda rete ci ha tagliato le gambe. Abbiamo fatto un passo indietro, ora dobbiamo ripartire con umiltà. Questa squadra vuol fare i playoff, ci tengo a ribadirlo. Mi dispiace per i tifosi venuti, che sotto la pioggia hanno visto perdere la squadra in questo modo".

