Siena, l'Emma Villas perde anche a Monza e retrocede in A2

Il miracolo non si è verificato: la Emma Villas non abbandona l'ultimo posto in classifica e retrocede in serie A2. Per non salutare il massimo campionato mondiale, strappando una salvezza all'ultimo tuffo, era necessario vincere a Monza e che Taranto perdesse a Milano. La seconda condizione si è verificata, la prima no. Sarebbe bastato anche un successo per 3-2 in Brianza, visto il 3-0 con cui sono caduti i pugliesi. Invece Siena ha incassato il medesimo passivo (3-0) e le già flebili speranze di evitare il ritorno nel campionato inferiore si sono del tutto spente.

Amareggiato ma lucido il presidente Giammarco Bisogno. "Come ho già detto altre volte - commenta - abbiamo pagato un girone di andata disastroso. Sul risultato a Monza c'è poco da dire: la squadra avversaria ci era superiore, e quando la realtà è questa, ti puoi impegnare quanto vuoi, ma non ce la fai. Non è qui che siamo stati condannati, né con Verona e nemmeno con la Lube. Le colpe vanno cercate nelle due sconfitte dell'andata a Padova e in casa con Taranto, nel successo da due soli punti con i padovani a Siena, nella vittoria che ci siamo fatti sfuggire a Taranto anche se nel terzo set avevamo il pieno controllo della situazione. Ci voglio mettere anche i punti lasciati a Modena, dove stavamo dimostrando di poter fare di più".

Emma Villas, il presidente Bisogno: "Stagione complicata, vediamo quanta voglia hanno i giocatori di salvarsi"

E adesso? "Retrocedere non è mai bello. Faremo le nostre riflessioni, e saremo tutti in discussione, io per primo. Forse, come imprenditore, potevo valutare meglio la prospettiva di accettare la chiamata in Superlega, ma credevo che tutti fossimo pronti per questa opportunità. Ci confronteremo con lo staff tecnico, con chi ha allestito questo gruppo, e anche i giocatori dovranno chiarire come è possibile che in altri club abbiano fatto grandi cose mentre qui hanno dimostrato di non essere all'altezza di salvarsi".

