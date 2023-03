Siena, Bisogno presidente Emma Villas: "Ci siamo ridotti a dover fare il miracolo a Monza"

07 marzo 2023 a

L'Emma Villas, adesso, è veramente con le spalle al muro. Tra il rimanere in Superlega di volley o retrocedere di nuovo in A2 c'è di mezzo una sola partita: l'ultima della stagione, a Monza. Da vincere senza se e senza ma, e potrebbe perfino non bastare. Tutto dipende da cosa farà Taranto a Milano. I pugliesi hanno un punto in più in classifica che permette loro di avere in pugno il proprio e anche il destino di Siena.

Emma Villas cade 0-3 con Verona: la volata salvezza si decide all'ultimo turno

Il presidente biancoblù Giammarco Bisogno non intende mollare proprio adesso, ma è ovviamente amareggiato. "Paghiamo un girone di andata disastroso - commenta - dove abbiamo perso gli scontri diretti sia con Taranto che con Padova. Per questo adesso siamo in questa condizione. Grazie ad alcuni successi, anche imprevisti come quello a Piacenza, siamo riusciti ad emergere, poi purtroppo abbiamo perso due treni importanti: a Modena, dove potevamo portare a casa punti, e soprattutto a Taranto. Specialmente nel terzo set potevamo fare nostra la partita e chiudere, almeno parzialmente, il discorso permanenza in Superlega. C'è sempre una partita da giocare e dunque guardiamo avanti. Questo campionato ha insegnato che tutto è possibile, ci sono stati risultati sorprendenti. Resettiamo e vediamo se i ragazzi hanno dentro qualcosa che li spinga a tentare l'impresa. Questo dipende anche dagli allenatori e dalla società, naturalmente, ma soprattutto bisogna vedere se i giocatori si decideranno una volta per tutte a provare a evitare la Caporetto che porterebbe una nuova retrocessione alla nostra società, ma sarebbe negativa anche per il loro curriculum. Abbiamo uomini a cui non manca niente per fare una buona partita, quindi niente è impossibile. Salvarsi sarà faticoso e sicuramente le percentuali sono nettamente a favore di Taranto, che ha il proprio futuro in mano. Noi no. Però abbiamo l’obbligo di provare a fare l'ultimo sforzo, il colpo di coda, il miracolo a Monza”.

