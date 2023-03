Siena Emma Villas, il presidente Bisogno: "Con Verona pretendo una prestazione epica"

28 febbraio 2023 a

a

a

L'Emma Villas ha davvero l'acqua alla gola: è ultima da sola e rimangono due gare per raggiungere l’obiettivo stagionale, la salvezza in Superlega. Si comincia sabato 4 marzo 2023 in casa contro Verona (ore 20.30) e il presidente Giammarco Bisogno prova a scuotere la squadra: "L’ultima gara, contro la Lube, è stata affrontata in maniera appena sufficiente. Per la prossima, non c’è ormai nemmeno più da dare indicazioni, va affrontata con il coltello tra i denti, punto e basta. Non ci sono scusanti e motivazioni perché non si tiri fuori una prestazione epica, ed è quello che pretendo. Voglio gente che sappia andare oltre le proprie possibilità sia con i veneti che a Monza. Nel gruppo ci sono dei campioni e devono dimostrare di esserlo. Van Garderen, Petric, Bartman, e anche Pereyra, Mazzone, Ricci, Bonami in carriera hanno disputato molte sfide importanti e delicate e devono essere trascinatori”.

Emma Villas, Mechini: "Ci restano tre finalissime, non importa chi andremo a sfidare"

Ancora il massimo dirigente: “Non credo che un gruppo come questo possa accettare l’onta di una retrocessione in una stagione nella quale abbiamo comunque avuto tante occasioni per recuperare una pessima partenza. Mi aspetto una risposta da grandi atleti, senza fare tanti calcoli. Anche lo staff dimostri di possedere freddezza e lucidità. Andare in campo per vincere: conta solo questo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.