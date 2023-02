Siena, Mens Sana: vittoria con un alto prezzo da pagare

26 febbraio 2023 a

Torna alla vittoria la Mens Sana, 93-74 contro il fanalino di coda Don Bosco Livorno, ma il prezzo per l'affermazione è davvero alto. Alla fine dei 40’ la soddisfazione di aver sempre tenuto sotto controllo la partita e le velleità avversarie non stempera le preoccupazioni per il bollettino del match: già privo di Benincasa e Lazzeri, il gruppo di Binella perde infatti per infortunio anche Empilo e Pannini, mentre Tognazzi lascia il parquet zoppicando. Un bilancio che lascia in tutto l’ambiente grande apprensione in vista del recupero casalingo di mercoledì sera (ore 20.45) contro Quarrata.

Passando invece alle note positive, spicca la grande serata del già citato Tognazzi (23 punti) e di Sabia (17 punti e 9 rimbalzi). Notevole anche il record di assist (11) serviti ai compagni da Menconi, Questo il tabellino biancoverde: Buca 11, Pannini 4, Iozzi 9, Menconi 13, Empilo 3, Milano 3, Sabia 17, Bovo 7, Tognazzi 23, Bacci 3.

Servizio completo sul Corriere di Siena del 27 febbraio 2023

