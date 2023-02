Siena, non basta la potenza nel terzo set: Emma Villas battuta al Palaestra

26 febbraio 2023 a

La Lube Civitanova Marche passa per tre set a zero al PalaEstra e prosegue il proprio periodo positivo. Emma Villas Aubay Siena non inizia benissimo, sbaglia troppo in battuta nel primo set e attacca non bene nel secondo. Nel terzo set non basta una grande partenza senese (6-1), il team marchigiano recupera, passa avanti e vince l’incontro.

Termina quindi 0-3 la gara valevole per il campionato di volley Superlega.

Primo set Siena inizia l’incontro con Finoli e Bartman sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Petric e Van Garderen in banda, con Ricci e Biglino al centro, Bonami libero. Daniele Mazzone non è della partita, è stato fermato da una sindrome influenzale.

La Lube risponde con De Cecco-Zaytsev, Nikolov-Yant, Chinenyeze-Anzani, Balaso.

Lube subito avanti 1-3, con i punti di Zaytsev, Chinenyeze e Nikolov. Siena risponde e quando Bartman mura Zaytsev il punteggio è sulla parità: 3-3. Si prosegue sul filo dell’equilibrio e della parità, con grandi difese del team senese che però poco può fare sull’attacco di Zaytsev che vale il 7-8. Gli risponde tuttavia alla perfezione Maarten Van Garderen con una grande schiacciata in diagonale.

Buoni attacchi di Petric e Ricci, Civitanova Marche trova però un punto break con il muro punto di Chinenyeze (11-14). Il team ospite allunga, prima con Nikolov e poi con Zaytsev (11-16). Troppi errori in battuta da parte di Siena (ben 6 nel primo set), mentre continuano a essere un fattore le murate di Chinenyeze. Coach Omar Pelillo mischia un po’ le carte e inserisce Pereyra e Raffaelli per Bartman e Petric. Buon punto di Biglino. La Emma Villas Aubay, con punti di Pereyra e Van Garderen si avvicina fino al 20-22. Ma ecco un’altra murata della Lube, poi Nikolov chiude il primo set sul 21-25. Già 7 punti di Zaytsev e 5 di Nikolov.

Secondo set I toscani ripartono con Pereyra in posto 2. Anche nel secondo set Zaytsev, Nikolov e Chinenyeze continuano a martellare, portando punti su punti alla Lube. Siena commette qualche imperfezione, sul 7-15 coach Omar Pelillo chiama time out per parlare con i suoi giocatori. Con la battuta Civitanova Marche mette in difficoltà la ricezione senese. Nikolov ancora a segno, replica Pereyra con un tocco molto delicato. Da evidenziare un altro bellissimo salvataggio di Federico Bonami (come al PalaMazzola di Taranto) che è il preludio del punto di Zbigniew Bartman.

In campo per Siena Pinelli e Raffaelli per Finoli e Petric.

Van Garderen, il muro vincente di Ricci e l’ace di Van Garderen rintuzzano il divario senese: 12-18. Coach Blengini chiama time out, a cui seguono altre tre murate vincenti di Siena, con Giacomo Raffaelli protagonista (15-18). Blengini fa alzare dalla panchina Bottolo, che prende il posto di Yant.

Bottolo mura Bartman e la Lube torna ad allungare: 15-20. Biglino mura Zaytsev e si prende gli applausi del PalaEstra. L’ingresso di Bottolo dà frutti immediati; è il numero 21 della Lube insieme a Zaytsev a dare altri attacchi vincenti ai marchigiani. Bottolo chiude il secondo set sul 18-25.

Terzo set Ricomincia bene Siena, e la murata stampata da Van Garderen a Zaytsev vale il 3-1. Ancora Emma Villas Aubay: l’attacco di Van Garderen vale il 5-1. Poi Biglino fa 6-1 con una bella veloce. Van Garderen è bravo a spedire la palla proprio sulla linea di fondo: 7-3.

Due murate consecutive della Lube portano il punteggio sull’8-6. È di Ricci il punto del 10-8, Siena allunga con Raffaelli (11-8). Zaytsev continua a colpire, gli risponde Pereyra. Bottolo inventa un grande colpo, ma Siena è ancora avanti (16-14). Civitanova tocca il -1 con il muro vincente di Zaytsev (16-15). Bene ancora la veloce di Fabio Ricci (17-16).

Civitanova ribalta tutto e con il servizio vincente di Mattia Bottolo si porta sul 17-19. Si arriva sul punto a punto: Pereyra fa 22-23. Bartman dà ancora speranze a Siena. Garcia chiude il set sul 23-25 e quindi l’incontro.

Emma Villas Aubay Siena – Cucine Lube Civitanova Marche 0-3 (21-25, 18-25, 23-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Ricci 6, Van Garderen 12, Petric 4, Bonami (L), Raffaelli 7, Biglino 5, Pinelli, Finoli, Pereyra 7, Pochini (L), Bartman 4. Coach: Pelillo. Assistente: Cruciani.

CUCINE LUBE CIVITANOVA MARCHE: Garcia 1, Sottile, D’Amico, Balaso (L), Zaytsev 16, Chinenyeze 6, Nikolov 9, Diamantini, Gottardo, Ambrose (L), De Cecco 2, Anzani 4, Bottolo 9, Yant 2. Coach: Blengini. Assistente: Giannini.

Arbitri: Alessandro Cerra, Giuseppe Curto.

Video check: richiesto nel primo set da Siena sull’1-1; richiesto nel secondo set da Civitanova Marche sul 17-22 (decisione cambiata); richiesto nel terzo set da Siena sul 13-10 e sul 16-15.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 38%, Civitanova Marche 39%. Muri punto: Siena 9, Civitanova Marche 12. Positività in ricezione: Siena 49% (21% perfette), Civitanova Marche 55% (33% perfette). Ace: Siena 2, Civitanova Marche 4. Errori in battuta: Siena 15, Civitanova Marche 12.

Spettatori: 1.572.

Mvp: Zaytsev.

