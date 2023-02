Siena Emma Villas, Mechini: "Per salvarsi dobbiamo vincere tre finalissime"

20 febbraio 2023 a

Ultimo turno di Superlega amaro per la Emma Villas, che nell'anticipo di sabato 18 febbraio 2023 ha perso 3-2 l'importante scontro diretto a Taranto ed è di nuovo ultima con 15 punti , a -1 dagli stessi pugliesi (16) e a -3 da Padova (18), che invece ha sbancato (2-3) il campo di Monza.

Il vicepresidente Fabio Mechini è amareggiato per quanto visto contro i tarantini e per la situazione, e tuona: "Alla fine, il punto conquistato sabato, per come si era messa la sfida, è importante. Siamo di nuovo ultimi in classifica e dobbiamo ribaltare immediatamente questa situazione, a cominciare da sabato 25 a Siena contro Civitanova Marche, in un recupero che abbiamo la possibilità di sfruttare e che ci permette di disputare una gara in più delle dirette concorrenti. Ogni impegno, ormai, è una finalissima, con un peso specifico enorme. Non importa come si chiama chi c’è dall’altra parte della rete: che sia la Lube, Verona o Monza, per la salvezza c’è solo una cosa da fare”.

L'analisi si sposta su quanto visto a Taranto: "Non abbiamo giocato con la lucidità che altre volte abbiamo dimostrato di avere. Ci siamo espressi a corrente alternata, e abbiamo dovuto sempre rincorrere. C’è stato un mini break iniziale buono, però ci siamo subito spenti e gli avversari si sono aggiudicati il primo set in maniera agevole. Nel terzo eravamo avanti nettamente ma ci siamo bloccati da soli. Nel quinto abbiamo mollato, sicuramente per una questione tecnica. C'è solo da fare ammenda per quello che non siamo riusciti a far funzionare a dovere: per esempio in battuta ci sono stati troppi errori e pochi punti, e poi gli avversari ci hanno murato tanto, anche sulle palle facili. Ritengo che la situazione dalla nostra parte di campo non sia stata gestita bene".

