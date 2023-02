Siena, il Costone vince la stracittadina con la Mens Sana

19 febbraio 2023 a

Il Costone si regala la prima gioia in una stracittadina in questa stagione, dopo le sconfitte con la Virtus e con la Mens Sana all'andata. Il derby contro i blasonati biancoverdi, dopo una settimana piuttosto bollente per la questione dei biglietti, si veste della bandiera della Vismederi, che al Palaorlandi piega la Namedsport dell'ex Binella al termine di una partita emozionante, ricca di colpi di scena e che soprattutto ha visto due formazioni darsi battaglia fino alla fine.

Dopo un primo quarto punto a punto (23-24), i padroni di casa provano a scappare nella seconda frazione, volando fino al +11 all’intervallo (51-40). Non si danno per vinti i mensanini, che nella ripresa tornano sul parquet con un piglio diverso riuscendo a ricucire tutto lo svantaggio. La squadra di Daniele Ricci, però, si adatta e contiene i tentativi della Mens Sana (66-63 alla terza sirena). Nel finale, il risultato non è mai in discussione fino all'83-74 finale. Questi i punteggi dei singoli: per il Costone Maksimovic 6, Ricci 4, Terrosi 11, Banchi 24, Pisoni 8, Ondo Mengue 11, Luigi Bruttini 19. Per la Mens Sana: Buca 10, Pannini 6, Iozzi 17, Menconi 7, Benincasa 4, Sabia 7, Tognazzi 17, Bacci 6.

