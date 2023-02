Siena, derby Costone-Mens Sana: parola ai coach

19 febbraio 2023 a

a

a

Oggi (19 febbraio 2022) è il giorno del derby Costone-Mens Sana, una delle 6 stracittadine previste in estate dal calendario della serie C Gold di basket e, dopo l'entusiasmante testa a testa della scorsa stagione, forse la più sentita in questo momento, in cui la leadership cittadina è saldamente nelle mani della Virtus (che ieri sera ha strapazzato con autorità la capolista Prato) mentre le altre due realtà sgomitano per farsi largo e magari strappare un biglietto per i playoff. L'attesa cresce di ora in ora per quello che sarà uno scontro di giocatori, fazioni e anche di allenatori.

Derby Costone-Mens Sana, 99 biglietti per gli ospiti: la rabbia dei tifosi biancoverdi

La panchina di casa è occupata da Daniele Ricci, pilastro per tradizione di famiglia dalle parti della Piaggia. A poche ore dalla palla a due, dice: “Stiamo bene, la squadra è concentrata e non credo proprio che ci mancheranno le motivazioni. In una stracittadina entrano in ballo fattori particolari, ma noi dovremo essere bravi a sfruttare solo le emozioni positive. Per anni la Mens Sana è stata un modello da seguire, riuscendo a imporre il proprio dominio in Italia. Oggi però scendiamo in campo sullo stesso parquet e ce la giochiamo alla pari”.

Sul fronte mensanino, Pierfrancesco Binella (che al Costone ha guidato la prima squadra maschile, quella femminile e anche le giovanili) rilancia: “Dovremo sfruttare il vantaggio, soprattutto fisico, vicino a canestro, ma anche tenere alta l’attenzione difensiva, grazie alla quale vincemmo all’andata. Oggi il Costone è una squadra diversa, che ha cambiato sistema di gioco e che si basa sulla qualità di esterni in grado di aprire il campo con assetti atipici, oltre che di mettere fisicità”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.