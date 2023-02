Siena, Emma Villas battuta a Taranto al tie break

19 febbraio 2023 a

Il delicatissimo scontro salvezza a Taranto vede l'Emma Villas tornare a casa sconfitta, ma con un punto in più in classifica. I ragazzi di coach Pelillo, infatti, per due volte si sono trovati a inseguire e per altrettante volte hanno recuperato, tanto da portare il match al tie break. I pugliesi si sono aggiudicati il primo set per 25-15, Siena si è presa il secondo (25-23), ha perso il terzo (25-22) e ha nuovamente pareggiato i conti nel quarto (25-23). Tutto si è risolto quindi nel quinto parziale, che Taranto ha messo nel carniere con la complicità dei biancoblù, crollati forse più fisicamente che mentalmente. Tanti errori e nervosismo di elementi chiave durante la rimonta (Bartman su tutti), hanno propiziato il 15-10 e il 3-2 definitivo.

La strada verso la permanenza in Superlega, a questo punto, si fa davvero in salita, ma restano tre partite per provarci. La Emma Villas torna ultima da sola, ma almeno Taranto non è scappato e ha un solo punto in più. Il calendario, adesso, propone il recupero con la Lube Civitanova Marche (in viale Sclavo il 25 febbraio 2023) e il match interno con Verona, prima di andare a chiudere a Monza. Sulla strada dei pugliesi ci sono invece Perugia (sul taraflex amico) e Milano in Lombardia, e nella volata è coinvolta anche Padova.

