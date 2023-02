Siena Emma Villas, il presidente Bisogno: "A Taranto la partita dell'anno"

17 febbraio 2023 a

a

a

Meno uno alla partita che segnerà il futuro della Emma Villas in Superlega. Nel bene e nel male. Domani (18 febbraio 2023) i senesi saranno di scena a Taranto per uno scontro diretto tra squadre appaiate in fondo alla classifica con 14 punti. I pugliesi, però, partono con il vantaggio di aver vinto il match di andata (1-3 al Palaestra), circostanza che obbliga dunque i biancoblù a vincere senza alternative, meglio se con l'ìntera posta in palio.

Domenica niente partite per Robur, Emma Villas e Mens Sana

"Credo che il nostro gruppo - sottolinea il presidente Giammarco Bisogno - abbia tutte le motivazioni necessarie per giocarsi quella che sarà la partita dell’anno per noi. Un risultato positivo significherebbe un passo avanti notevole verso la salvezza, che è l’obiettivo della stagione. Abbiamo giocatori che hanno già vissuto in passato sfide di questa intensità emotiva, quindi credo che avranno lo spirito migliore e più giusto. Dovremo entrare in campo concentrati e non farsi intimorire dall’ambiente che sicuramente sarà molto caldo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.