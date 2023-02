Siena, torna la Gran Fondo Strade Bianche con 6.500 iscritti

08 febbraio 2023 a

Conto alla rovescia, a Siena, per l'edizione 2023 della Gran Fondo Strade Bianche, che tornerà il 5 marzo 2023, il giorno dopo la gara dei professionisti, uomini e donne, del ciclismo. La kermesse dedicata agli amatori, che ripercorreranno gli sterrati calcati il sabato dalla Women Élite, ha già numeri da record, con 6.500 iscritti.

"Si tratta di un appuntamento - spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi - che significa cultura, territorio, arte, oltre che sport. Per questo, si sposa perfettamente con la nostra città e le nostre terre, ricche di storia e tradizioni e da sempre vocate dall'eccellenza”.

Paolo Benini, assessore allo sport, rilancia: “Strade Bianche è ormai un appuntamento classico per Siena e per tutta la sua provincia. E’ una gara bellissima, che ho avuto modo di apprezzare molto da vicino. Lo sport, al di là del suo valore, è importante dal punto di vista dell'ambiente, della promozione, della conoscenza del territorio e della salute”.

Per quanto riguarda il percorso, sono presenti circa 42 km di strade sterrate (30.2% del totale), divise in 9 settori (alcuni inediti). Partenza da Siena (zona stadio/Fortezza Medicea), al km 11 si troverà il primo settore sterrato (2.1 km). Pochi chilometri separano dal secondo settore (5.8 km), che presenta tratti con pendenze attorno e oltre il 12%. Si raggiunge quindi Radi dove si incontra il terzo settore (4.4 km) e subito dopo il quarto (6.4 km), altimetricamente meno impegnativo, che porta a Ponte d’Arbia, dove si attraversa la Cassia per affrontare il nuovo settore di Serravalle, il quinto (9.3 km), che termina a Monteroni d’Arbia. Inizia quasi immediatamente il sesto settore sterrato di San Martino in Grania (9.5 km) in mezzo alle Crete senesi. Dopo Castelnuovo Berardenga si incontra il settimo settore di soli 800 metri a Monteaperti, ma con pendenze a doppia cifra lungo lo strappo. Sulla strada in salita di Colle Pinzuto (pendenze fino al 15%) si affronta l'ottavo e penultimo settore. Il nono e ultimo tratto sterrato (1.1 km) si conclude alle Tolfe, dopo aver toccato anche pendenze del 18%. Da lì restano poco più di 12 km all’arrivo a Siena in piazza del Campo.

