Siena, speranze di recupero per Favalli e Collodel

08 febbraio 2023 a

a

a

Il Siena continua a essere in emergenza in vista della sfida di domenica 12 febbraio 2023 in casa con la Torres. Però qualcosa sembra muoversi sul fronte delle assenze. Favalli brucia le tappe per tornare in campo e lo staff tecnico incrocia le dita e spera che il terzino sinistro, uno degli elementi più importanti dell’intera rosa, possa essere a disposizione.

Stadio: lavori da finire entro agosto o la Robur dovrà giocare altrove

Lampi di speranza anche per Collodel che, fermo da due mesi per pubalgia, ieri (7 febbraio 2023) è tornato in gruppo per lavorare con i compagni. Un rientro per domenica non è semplice da ipotizzare, ma sarà monitorato da vicino e, se si muoverà bene, Pagliuca potrebbe avere nuove frecce al suo arco.

La società, infine, ha presentato ricorso contro la seconda giornata di squalifica di Manuele Castorani: se verrà accolto, il giocatore tornerà subito a disposizione per vedersela con i sardi.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola l'8 febbraio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.