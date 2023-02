Siena, la Virtus non si ferma più: ottava vittoria consecutiva

05 febbraio 2023 a

La Stosa Virtus non si ferma più. I rossoblù, domando 96-74 la Synergy Valdarno, collezionano l'ottava vittoria consecutiva e cullano giustificati sogni di vetta. C'era molta curiosità per il debutto dell'ultimo arrivato, Dominic Laffitte, autore di una prova maiuscola da 19 punti e una presenza costante anche nella metà campo difensiva. La partita è stata improntata all'attacco da parte di entrambe le contendenti, che hanno dato vita a un match frenetico e pieno di ritmo.

Avvio frizzante, con le contendenti che partono meglio nella metà campo offensiva rispetto a quella difensiva, rispondendosi colpo su colpo. L'attacco della Synergy è nelle mani di Bianchi, che segna i canestri del primo mini-strappo ospite. A metà quarto è tempo per l'ingresso di Laffitte, che ci mette pochissimo per entrare in partita dando tanta energia alla Stosa. La Virtus rientra e prende il vantaggio con due triple di Paunovic (27-24 al 10') ma i valdarnesi non mollano e si fanno sotto, tenuti a bada dalla Virtus che, attaccando bene la zona e alzando l'intensità, allunga e va negli spogliatoi sul 52-43. Il terzo quarto è quello dell'allungo decisivo grazie alle mani fatate di Bartoletti, Laffitte e Dal Maso. Nell'ultimo periodo i senesi si limitano a controllare.



