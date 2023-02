Siena, Emma Villas sfida la storia a Modena

04 febbraio 2023 a

a

a

Dopo le tre vittorie consecutive (8 punti conquistati) che hanno riaperto le speranze di salvezza, la Emma Villas questa sera va in uno dei luoghi simbolo della pallavolo non solo italiana. Alle 20.30, infatti, sarà di scena al PalaPanini di Modena per la prima di due sfide consecutive contro formazioni di vertice (tra otto giorni arriverà a Siena la Lube) che porteranno poi allo scontro vitale a Taranto, che dirà molto sulle possibilità di non lasciare il massimo campionato.

Emma Villas, Bartman incide fin dal debutto e Siena lascia l'ultimo posto

Serata speciale per chi, nelle fila biancoblù, ha indossato la prestigiosa maglia degli emiliani: un gruppo particolarmente nutrito, che comprende Mazzone, Petric, Van Garderen, Pinelli e anche il neo acquisto Bartman. Ci sarebbe anche Pinali, il cui cartellino è proprio di proprietà dei modenesi, ma per lui la stagione è finita a causa del brutto infortunio alla caviglia di 13 giorni fa.

"Abbiamo grande rispetto per gli avversari – commenta l’assistente allenatore Simone Cruciani, – ma le sensazioni positive dell’ultimo periodo ci devono dare la serenità di andare a giocare in qualunque palazzetto a esprimere il nostro gioco, dritti per la nostra strada consapevoli che il discorso salvezza è aperto”.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 4 febbraio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.