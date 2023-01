Siena, Emma Villas: ottimo debutto del polacco Bartman

31 gennaio 2023 a

L’Emma Villas non è più ultima in classifica. La tranquillità è ancora lontana, ma domenica 29 gennaio 2023, cominciata davvero nel peggiore dei modi, alla fine ha portato un bel regalo. Che poteva essere migliore, senza dubbio, all’insegna dei “se”: se Siena avesse battuto Padova conquistando i 3 punti invece che 2, lasciandone uno ai diretti concorrenti, veneti; se Taranto avesse perso senza incassare niente, invece di strappare un punto a Piacenza. Ma tra i “se” ce n’è anche uno incontestabile: se i Leoni, sotto per 0-2 dopo i primi due set, avessero perso, adesso le lacrime sarebbero davvero amare. Quindi il bicchiere, a guardarlo bene, è ben più che mezzo pieno.

Incredibile Emma Villas: si risolleva a un passo dal baratro e batte Padova



I ragazzi di coach Pelillo si presentavano senza il leader Pinali e con l’ultimo innesto Zibì Bartman con una limitata conoscenza dei compagni e degli schemi. Il polacco, invece, è stato uno dei protagonisti della proficua rimonta, con 18 punti e un tasso di positività vicino al 50%. “Nello sport - commenta - ma soprattutto nel volley, non è mai finita, neanche se hai 5 o 6 punti da recuperare. Se hai voglia e le capacità di lottare, la rimonta si può fare. Lo abbiamo proprio dimostrato”.

