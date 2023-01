Siena, Emma Villas rimonta due set, batte Padova e tiene accese le speranze di salvezza

29 gennaio 2023 a

La Emma Villas vede il baratro della serie A2 e poi torna a illuminare le speranze di salvezza. Il tutto nell'arco di 2 ore e mezzo che hanno regalato tutta la gamma delle emozioni a giocatori e pubblico: dal timore al terrore, poi la speranza, la fiducia e l'esaltazione. Servivano 3 punti per sfruttare al massimo lo scontro diretto in chiave salvezza con Padova, ma quando i veneti si sono arrampicati sul 2-0 in proprio favore, con un doppio 21-25, l'impressione che anche l'ultimo treno fosse passato per i senesi è diventata drammaticamente reale. Ma è proprio dal fondo in cui era precipitata che Siena ha trovato le energie per una rimonta quasi impossibile. Un colpo alla volta, trascinata da un Van Garderen esaltante (non a caso nominato Mvp della serata), ha messo il primo tassello accorciando le distanze (1-2) e poi impattando a quota 2. Anche in questo caso, producendo due volte un 25-14. Arrivati al tie break, i Leoni hanno proseguito sull'onda dell'adrenalina sprigionata, completando il sorpasso (15-13).

La classifica di Superlega, adesso, vede Padova a quota 15, mentre Siena e Taranto sono a 14. L'unica retrocessione dovrebbe uscire da questo terzetto, e l'Emma Villas, ormai, è in svantaggio negli scontri con i veneti e ha perso l'andata, in viale Sclavo, con i pugliesi. Il faccia a faccia esterno del 19 febbraio 2023 sarà un'altra tappa fondamentale perché è importante arrivare davanti ad almeno una delle due, per non dover ricorrere alla classifica avulsa. Intanto, però, la squadra di coach Pelillo c'è.

