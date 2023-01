Siena, Emma Villas contro Padova con un Bartman in più

28 gennaio 2023 a

a

a

Fondamentale gara per la salvezza con un'arma in più. La Emma Villas domani (29 gennaio 2023), nella sfida interna contro Padova che mette sul tavolo punti vitali per rimanere in Superlega, potrà contare anche sull'opposto polacco Zbigniew Andrzej Bartman, che in Italia vanta già esperienze a Verona, Taranto e Modena e che, con la sua Nazionale, ha vinto Europeo e World League. Il tesseramento è stato perfezionato ieri, giusto in tempo per affidargli la maglia biancoblù con il numero 87 e mandarlo nella mischia con i veneti, che in classifica hanno 2 punti in più dei senesi.

Emma Villas si gioca una fetta di salvezza con Padova. Mechini: "Tifosi, venite a sostenerci"

Si è dunque risolta in meno di una settimana l'emergenza che si è aperta nel roster domenica scorsa, quando l'azzurro Pinali è uscito dal campo per infortunio, con una frattura alla caviglia che ha concluso in anticipo la sua stagione e che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico. Il nuovo giocatore, che vanta un'importante carriera internazionale anche in Turchia, Francia, Argentina, Cina e Qatar, si è allenato negli ultimi giorni con i compagni, ha avuto un colloquio con la dirigenza e con lo staff tecnico e adesso è a disposizione fino al termine del campionato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.