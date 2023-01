Siena Emma Villas, il vicepresidente Mechini: "Tifosi venite a sostenerci contro Padova"

26 gennaio 2023 a

Dopo l'importante vittoria contro Cisterna Latina, che ha riacceso le speranze di salvezza, l'Emma Villas Siena affila le unghie per un altro scontro fondamentale per rimanere in Superlega. Domenica 29 gennaio 2023 arriva infatti in viale Sclavo la Pallavolo Padova, che in classifica ha 2 punti in più dei senesi e ha il vantaggio di aver vinto il match di andata. L'obiettivo per i biancoblù non può che essere quello del sorpasso con un successo da 3 punti, quindi l'apporto del pubblico sarà fondamentale. La prevendita ha già preso il via sul circuito Ciaotickets.

Video su questo argomento Emma Villas: match point della vittoria contro Cisterna, festa e dedica a Pinali

"Abbiamo bisogno di un grande tifo - dice il vicepresidente Fabio Mechini - come già avvenuto domenica scorsa. Ci attende una gara decisamente importante, purtroppo da affrontare senza Giulio Pinali, il cui infortunio contro Cisterna è stato un momento bruttissimo che ci ha toccati nel profondo. La squadra sta seguendo le indicazioni dello staff tecnico, facendo un buon lavoro. Saltano all’occhio una buonissima percentuale in attacco, che abbiamo registrato nelle ultime sfide, e un numero in netta diminuzione per quel che riguarda gli errori".

