Siena, Silvestri saluta e passa al Cesena

Luigi Silvestri non è più un giocatore del Siena. La notizia era nell'aria da tempo, tanto che domenica, contro l'Imolese, il giocatore aveva salutato i tifosi che lo stavano applaudendo. Negli ultimi due giorni aveva ripreso ad allenarsi a parte, segno che non era più parte del gruppo su cui mister Pagliuca e il suo staff intendono puntare per concludere il campionato, ma il fatto che la firma con il Cesena tardasse ad arrivare aveva acceso qualche speranza nei supporters della Robur su un possibile naufragio della trattativa.

Invece questa mattina, 19 gennaio 2023, la dirigenza ha ufficializzato la sua cessione definitiva. "La società - si legge nel relativo comunicato - nelle ultime 48 ore, ha provato invano a trattenerlo, ma senza successo. Il difensore, infatti, ha manifestato la volontà irrevocabile di essere trasferito al club romagnolo per trovare un nuovo ambiente e maggiori stimoli. Il Siena calcio ringrazia Silvestri per l'impegno profuso con i colori bianconeri e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera". Finisce così la parentesi sotto la torre del Mangia di un elemento prezioso che ha giocato 19 gare ufficiali, facendosi apprezzare dalla piazza. Adesso la Robur dovrà trovare un nuovo difensore centrale titolare a poco più di una settimana dalla chiusura della finestra invernale del mercato.

