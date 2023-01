Siena, il derby a Montevarchi affidato soltanto a donne

19 gennaio 2023 a

Non solo Coppa Italia maggiore. Anche la serie C avrà la sua terna arbitrale al femminile. Anzi, andrà perfino oltre.

E' finita sotto i riflettori mediatici la direzione della gara Napoli-Cremonese, affidata a sole donne: è stato il primo caso assoluto nella storia del calcio maschile. La signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno e le sue assistenti di linea Francesca Di Monte e Tiziana TrascIatti hanno dunque aperto una strada importante, che subito ha trovato terreno fertile sui campi del professionismo, tanto da attecchire nella terza serie nazionale.

Trasciatti nella storia: guardalinee nella prima terna "in rosa" che ha diretto squadre di A

Domenica 22 gennaio 2023, nella trasferta nella tana dell'Aquila Montevarchi, il Siena troverà una situazione analoga, con la signora Maria Marotta della sezione di Sapri designata come arbitro, coadiuvata da Veronica Vettorel e Giulia Tempestilli come guardalinee. Il sentito derby toscano del girone B, però, segnerà un nuovo primato, perché sarà una donna anche il cosiddetto "quarto uomo", ruolo che verrà ricoperto da Deborah Bianchi. La Robur, dunque, avrà un posto negli annali dello sport più amato in Italia.

